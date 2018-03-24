Samsun İnşaat Fuarı'nda Borsan Grup'a Büyük İlgi

Samsun'da 5 fabrikasıyla bölgenin en büyük sanayi grubu olan Borsan Grup, Karadeniz'in en çok ziyaret edilen fuarı 4. Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı'na Borled, Borkonut, Habermedya ve Borpanel şirketleri ile katıldı. Fuar boyunca Borsan Grup'un standı yoğun ilgi gördü. Fuarın resmi açılışının gerçekleşmesinin ardından Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murizoğlu, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, iş adamları ve sanayiciler standı ziyaret ettiler. Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez ile Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları Hacı Ahmet Ölmez, Ahmet Şenocak ile Haber Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necdet Uzun konuklarıyla yakından ilgilendi.

SAMSUN VALİSİ OSMAN KAYMAK: "BORSAN GRUP BÖLGEMİZİN MEDARI İFTİHARI"

Tüm yeniliklerin fuarlar sayesinde alıcısına ulaştığını belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, "Tabii ki fuarı uluslararası katılıma da açmak zorundayız. Dünyayla rekabet etmeyi hedefe koymalıyız. Samsun'daki üreticilerimiz de bu yönde çalışmalarına devam ediyor. İnşaat sektörü Samsun için çok önemli bir alan. Umarız bu fuar, arkadaşlarımızın işlerini büyütmelerine ve örnek işler çıkarmalarını sağlayacak. Bu gelişmeleri görmekten gurur duyuyoruz. Türk müteahhitleri dünyanın her yerinde çok büyük projeler yapıyor ve büyük firmalarımız dünyanın lideri konumunda. Borsan Grup da bizim medarı iftiharımız. Samsun ve Türkiye için yaptığı çalışmalar için tebrik ediyoruz. Allah işlerini daha çok geliştirsin. Bizim insanımızın çok iyi iş yapması, çok üretmesi ülkemizin güçlü olmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

SAMSUN BBB YUSUF ZİYA YILMAZ: "İNŞAAT, ÜLKEMİZİN LOKOMOTİF SEKTÖRÜ"

İnşaat sektörünün lokomotif sektör olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Biz Samsun'da gerçekleşen bütün fuarlarımızı önemsiyoruz ama inşaat fuarını daha çok önemsiyoruz. Fuarlarımızın artık uluslararası olmasını istiyoruz. Bir gün bu gerçekleşirse çok mutlu olacağım. Haber Medya Grubu'na da fuarda yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür ediyorum. Kaliteli yayınlarınızın ve başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

BORSAN GRUP BORSAN GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI ADNAN ÖLMEZ: "FUAR DEĞER KATIYOR"

4. Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı'nı değerlendiren Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ölmez, fuarların Samsun'a değer kattığını ifade ederek, "Bu fuarları TÜYAP'ın yönetmesi çok daha değer katıyor ve etkin olmasını sağlıyor. Samsun'da birçok fuar yapıldı ve inşaat fuarının da dördüncüsünü gerçekleştiriyor. Her 2.5 ayda fuar yapılıyor olması demek, gerçekten şehrin ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlanıyor anlamına geliyor. Fuar bu zamana kadar Samsun'a yapılan en hayırlı işlerden biri. Çok doğru bir işletmeci tarafından da işletiliyor. Fuara Gürcistan'dan 120 kişilik bir katılım var. Bu simgesel bir rakam bana göre. Ne zaman buraya Rusya, Irak ve diğer bölge ülkelerinden uçak dolusu insanlar gelir, o zaman gerçekten fuar hak ettiği noktaya gelmiş olacak. Biz de bu sene Borsan Grup şirketleri olarak, 'yeni sevdam' diye isimlendirdiğim Borled, Borkonut, Borpanel ve Haber Medya şirketlerimizle fuarda yer alıyoruz. İyi bir fuar olmasını diliyorum, iyi de olacağı görünüyor" diye konuştu.

BORKONUT'TAN YENİ OFİS VE REZİDANS PROJESİ

Samsun'da ilklerin öncüsü Borkonut İnşaat, fuarda ofis ve rezidans özelliklerini üstün bir incelikle bir araya getirdiği yeni projesi "Borkonut Center Office & Suites"in tanıtımını gerçekleştiriyor. Güvenli ve estetik konut projeleri ile sektörün öncüsü Borkonut İnşaat'ın yeni projesi "Borkonut Center Office & Suites", Samsun'un İlkadım ilçesinde Adalet Sarayı, Piazza Alışveriş Merkezi, Doğu Park, Tenis Kulübü, Samsun Spor Tesisleri, raylı sistem gibi önemli merkezlere yürüyüş mesafesinde ve şehrin tam kalbinde yer alıyor. Ofis ve rezidans özelliğini muhteşem bir uyumla bir araya getiren "Borkonut Center Office & Suites", yaşanabilir konforlu ve seçkin alanları ve iş merkezi özelliği ile yatırımcısının yüzünü fazlasıyla güldürecek. Lokasyon özelliği, özel ve modern mimarisi, zengin içeriği ve tüm ihtiyaçlara göre planlanmış tasarımı ile "Borkonut Center Office & Suites", yalnız Samsun'un değil bölgenin göz de bebeği olacak.

BORLED'DEN LED TEKNOLOJİLİ 300'E YAKIN YENİ ÜRÜN

Samsun'da bulunan tesislerde Türk çalışanların emeğiyle üretilen Borled marka LED aydınlatma armatürleri iç ve dış mekan olmak üzere 300'e yakın çeşit sunan bir ürün grubuna dönüştü. Borled, aynı zamanda Türkiye'de LED aydınlatma ürünleri segmentinde 3 yıl üretici garantisi sunan ilk marka oldu.

BÜYÜK KONUT PROJELERİNİN AHŞAP ÜRÜN VE MOBİLYA TEDARİKÇİSİ BORPANEL

2006 yılında kurulan Borpanel, 30'a yakın ülkeye kapı, mutfak, banyo ve özel tasarım ahşap proje ürünleri ihraç ediyor. Borpanel, fuardaki standında iç ve dış mekan kapıların yanı sıra yeni mutfak ve banyo dolap serilerini ziyaretçilerle buluşturuyor.