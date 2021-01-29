Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç, yaşlılara ve yakınlarına "aşı için tereddüt etmeyin" uyarısında bulundu

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, kentte aşı yapılan yaşlıların hiçbirinde sağlık durumunu etkileyecek bir yan etki görülmediğini bildirdi.

Oruç, yaptığı açıklamada, Samsun'da Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulamasını grup sıralamasına göre adım adım sürdürdüklerini aktardı.

Samsun'da 80 yaş üzeri vatandaşların aşılama işlemlerinden sonra 75 yaş üstü kişilerin aşılanmasına başladıklarına işaret eden Oruç, bugün itibarıyla 22 bini sağlık çalışanı, 11 bini 75 yaş üstü olmak üzere 33 binin üzerinde kişinin aşılandığını belirtti.

Kentte özellikle 85 yaş üstü vatandaşlar ile ailelerinin aşı konusunda tereddüt içinde olduğunu gördüklerini aktaran Oruç, "Bu grupta aşı başvurusu yapan kişi sayısı hedeflenen rakamın altında seyrediyor. Buradan bu vatandaşlarımıza ve yakınlarına seslenmek istiyorum. Endişe ya da tereddüt etmeniz gereken bir durum yok. Şu ana kadar aşı yapılan büyüklerimizin hiçbirinde sağlık durumlarını etkileyecek bir yan etki ya da belirti gözükmedi." ifadelerini kullandı.

Oruç, aşının hastalığa karşı yaşlıları korumak için en etkili silah olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Lütfen Alo 182 hattımızı arayarak ya da MHRS uygulaması üzerinden büyüklerimizin aşı randevularını oluşturarak aşı işlemini tamamlayalım. 85 yaş üstü vatandaşlarımızın aşıları özel, kamu, üniversite hastaneleri ve aile sağlığı merkezlerinde yapılabildiği gibi bu vatandaşlarımızın talepleri halinde ikamet adreslerinde mobil aşı ekiplerimiz tarafından da yapılmaktadır. Büyüklerimizi Kovid-19'dan koruma adına vatandaşlarımızın aşı konusunda hiç tereddüt göstermeden başvuru yaparak randevularını oluşturmalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımız aşılama süreciyle ilgili bilgi almak istedikleri bir konu olursa Sağlık İl Müdürlüğümüzün 311 25 21/22/24 numaralı telefonlarından Kovid-19 Bilgi ve Danışma Hattımızı arayarak da bilgi alabilirler. Sürecin diğer adımları Sağlık Bakanlığımız tarafından belirlenerek kamuoyuna duyurulacaktır. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak deneyimli aşı ekiplerimizle Kovid-19 hastalığını ilimizden uzaklaştırmak için etkin şekilde aşı uygulamasını sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün