Samsun İl Jandarma Komutanlığından Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler. denetim gerçekleştiriliyor.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İbrahim Güven'in de sahada yaptığı denetimlerde pazarlar, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında maske ve sosyal mesafe kuralları kontrol edildi.

"Sağlık için hepimiz için" sloganı ile denetimleri sürdüren ekipler, vatandaşları maske takma, temizlik tedbirleri ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA