Samsun iftar saati: 15 Mayıs 2020 Cuma Samsun İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Samsun iftar saati: 15 Mayıs 2020 Cuma Samsun İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Samsun'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 22. gününde Samsun iftar saati sorgulanmaya başladı. Samsun'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 15 Mayıs Cuma günü Samsun iftar saati kaç? Samsun iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Samsun iftar saatleri…

Samsun iftar saati: 15 Mayıs 2020 Cuma Samsun İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
15.05.2020 01:01 | Son Güncelleme: 15.05.2020 01:01

Ramazan ayının yirmi ikinci günü nedeniyle Samsun halkı, imsak vakti 03:22'de sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Samsun iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 15 Mayıs Cuma günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Samsun iftar saati kaçta? İşte, Samsun iftar vakti:

15 MAYIS CUMA GÜNÜ İFTAR SAATİ: 19:53

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

SÜNNET NAMAZLAR KAZA EDİLİR Mİ?

Vaktinde kılınmayan beş vakit namazın farzları ile vacip olan vitir namazı kaza edilir. Kılınmayan sünnetler vakit çıktıktan sonra kaza edilmez. Ancak vaktinde kılınmayan sabah namazı, aynı gün zevalden önce kaza edildiğinde sünneti ile birlikte kaza edilir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 223). Çünkü Hz. Peygamber kılamadığı bir sabah namazını öğleden önce kaza ederken, sünnetiyle birlikte kaza etmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 11).

Bir de öğle namazında cemaate yetişmek için sünneti kılmadan farza başlayan kişi, farzı kıldıktan sonra kılmadığı ilk sünneti de kılar. Bunu, son sünnetten önce kılabileceği gibi sonra da kılabilir.

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