SAMSUN Heyelan korkusuyla yaşıyorlar

Heyelan korkusuyla yaşıyorlar

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Ağcagüney Mahallesi'ndeki arazilerde yaklaşık 8 yıldır oluşan heyelanlar, yörede oturan vatandaşları tedirgin ediyor. Heyelanlar sonucu 15 dolayında evde hasar oluşan mahallede, yollar ve tarım arazilerinde hasar gördü. Yöre sakinleri evlerinde korku içinde yaşadıklarından yakınarak, yetkililerden heyelanlara karşı önlem almalarını istiyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Ağcagüney Mahallesi'ndeki arazilerde yaklaşık 8 yıl önce heyelanlar meydana gelmeye başladı. Vatandaşları tedirgin eden heyelanlar sonucu 15 dolayında evde hasar oluşan mahallede, yollar ve tarım arazilerinde hasar gördü. Yöre sakinleri evlerinde korku içinde yaşadıklarından yakınarak, yetkililerden devam eden heyelanlara karşı önlem almalarını istiyor.

58 yıldır mahallede yaşadığını anlatan İsmail Aydın, 'Burada heyelanlar yıllardır sürüyor. Evlerimiz yıkıldı, perişan olduk. Gökçeçakmak Barajı burada ki kaymaları çok etkiliyor. Baraj gölünde sızıntılar var. Biz burada daha önceden özel ölçümler yaptırdık. Ölçümleri yapan işiler bize barajdan sızıntı olduğunu söylediler. Ancak yetkililer bunu kabul etmedi. Yaz aylarında barajın suyu çekildiği zaman burada bir santimetre dahi kayma meydana gelmiyor. Kışın baraj suları yükseldiği zaman buradaki kaymalar başlıyor. Evlerimiz yıkıldığı zaman devlet bize destek olup bize evler yaptı. Tarlalarımızda da çökmeler meydana geldi. Arazilerimizi verimli kullanmıyoruzö dedi.

Yağmurda evlerinin altında sürekli kayma yaşandığını anlatan Hacı Barutçu da 'Burada kayma yıllardır devam ediyor. 3-4 tane ev heyelanda yıkılıp çöktü. Buraya gelip çalışmalarda yapıldı ancak sonuç alınamadı, ne olacağını bizlerde bilmiyoruz. Heyelanı önlemek için bize yardımcı olsunlarö dedi.

Kaynak: DHA