Samsun Devlet Opera ve Balesinden "Tangoloji" Konseri

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), tango müziğinin sevilen melodilerini, "Anadolu Nefesli Beşlisi" topluluğunun yorumuyla sanatseverlerin beğenisine sundu.

Ufuk Soygürbüz, Kıvanç Fındıklı, Hüseyin Uçar, Cem Önertürk ve Ozan Evruk tarafından kurulan Anadolu Nefesli Beşlisi, SAMDOB Sahnesi'nde üçüncü konserini verdi.

Farklı temalarda konserler düzenleyen grup, en sevilen tango müziklerini "Tangoloji" başlığıyla sahneye taşıdı.

Tek bölümden oluşan "Tangoloji Anadolu Nefesli Beşlisi Konseri" ile sanatçılar, her parça öncesi tangonun tarihine ilişkin anlatımlarının yanı sıra müzik ve dans gösterisi sundu.

SAMDOB koro sanatçıları soprano Sermin Dikmen Töre, bariton Enver Töre ve bandoneon virtüözü Tolga Salman'ın solist sanatçı olarak yer aldığı konserde obuada Ufuk Soygürbüz, klarnette Kıvanç Fındıklı, kornoda Hüseyin Uçar'ın yanı sıra konuk sanatçılar Uludağ Üniversitesinden Doç. Cem Önertürk flütte, Bilkent Senfoni Orkestrası sanatçısı Ozan Evruk da fagotta nefesleriyle notalara hayat verdi.

Konserde 11 parça sanatçılar tarafından yorumlandı.

Kaynak: AA