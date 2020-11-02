Samsun Devlet Opera ve Balesi "Müzikallerden seçkiler" konseri verdi
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Samsun Devlet Opera ve Balesi "Müzikallerden seçkiler" konseri verdi

02.11.2020 21:55 | Son Güncelleme: 02.11.2020 23:08

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Müzikallerden seçkiler" piyanolu şan konseri ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Müzikallerden seçkiler" piyanolu şan konseri ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, "Müzikallerden seçkiler" konserini, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirdi.

Müzik direktörü piyanist Çevik Kasapoğlu eşliğinde gerçekleşen konserde, SAMDOB sanatçılarından sopranolar Sezgi Elhüseyni ve Eda Bingöl Gürkan, mezzo soprano Leyla Ceren Koç, tenor Bilal Doğan ve bariton Şahan Gürkan sahne aldı.

Sahnelendiği her dönemde büyük beğeni toplayan eserlerden oluşan konserde, Kander'in bestelediği "Chicago" müzikalinden "All that jazz", Porter'ın bestelediği "My heart belongs to dady" ve "Kiss me Kate" müzikalinden "So In love", Bernstein'ın bestelediği "Candide" müzikalinden "I am easilu assimilated", "Batı yakası hikayesi" müzikalinden "Maria" ve "Tonight", Weber'in bestelediği "The phantom of the opera" müzikalinden "The phantom of the opera" ve "cats" müzikalinden "Memory", Wildhorn'un bestelediği "Jekyll, hyde" müzikalinden "Dangerous game", Flaherty'nin bestelediği "Ragtime" müzikalinden "Your daddy's son" ve Bock'un bestelediği "Fiddler on the roof" müzikaliden "Sunrise, sunset" parçaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Toplam 134 kişinin katılabildiği konser, sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Müzikallerden seçkiler' konseri verdi
Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Müzikallerden seçkiler' konseri verdi
Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Müzikallerden seçkiler' konseri verdi
Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Müzikallerden seçkiler' konseri verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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