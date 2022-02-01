Samsun'dan kısa kısa

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, üç ayların başlangıcı ve 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, kandillerin insanların kalplerini birbirlerine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, birlik, beraberlik, dayanışma duygularını artıran çok özel geceler olduğunu belirtti.

Bu kapsamda mübarek 3 aylara girmenin huzuru ve mutluluğunu yaşadıklarına işaret eden Saygılı, "İnsanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu ayların toplumumuzda var olan iç huzur ve kardeşliği daha da pekiştireceğine inanıyorum. Regaip Kandili'nin bizlere sunduğu düşünme fırsatını kullanarak toplum olarak birbirimize kenetlenip, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz. İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve üç aylarını tebrik ediyor, bu gecede Yüce Mevla'ya açılan ellerin, yapılan dua ve yakarışların İslam aleminin birlik ve beraberliğine, toplumsal birlikteliğimizin güçlenmesine, başta ilçemiz olmak üzere ülkemizin, milletimizin, İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Özel'den Regaip Kandili mesajı

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, mesajında, Allah'ın insanlara rahmet ve nimetlerini çokça ihsan ettiği Recep, Şaban ve Ramazan aylarının taçlanacağı Regaip Kandili'ne bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

On bir ayın sultanı ramazan ayının gelişini de müjdeleyen Regaip Kandili'nin İslam dünyası için maneviyat duygularının güçlendiği mukaddes bir gece olduğuna dikkati çeken Özel, "Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiret kapılarını sonuna kadar açtığı bu günleri iyi değerlendirerek, fırsat mevsiminde yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını Allah'tan diliyorum. Üç aylar ve Regaip Kandili'nin ülkemize, milletimize, ilçemize ve Türk İslam alemine bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum." açıklamasında bulundu.

AK Parti İl Başkanı Aksu'dan Kaymakam Saygılı'ya ziyaret

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Saygılı ile sohbet eden Aksu, Kavak İlçe Başkanlığınca uygulanan nöbet, mahalle ziyaretleri ve gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu anlayışıyla çalıştıklarını belirten Aksu, vatandaş memnuniyetini ön planda tuttuklarını kaydetti.

Saygılı da ziyareti dolayısıyla Aksu'ya teşekkür etti.

Ziyarette AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır da bulundu.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığından yaban hayvanlarına destek

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığınca yaban hayvanlarını için doğaya yem bırakıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlarına Kavak Jandarma Trafik Timlerince besleme faaliyeti yapıldı.

Trafik timleri, ilçe kırsalındaki 8 ayrı noktaya saman balyaları bırakılarak yaban hayvanlarının beslenmesine destek oldu.

Kavak'ta IPARD 11. çağrı tanıtım toplantısı yapıldı

Kavak'ta IPARD programı 11. çağrı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kavak Yerel Eylem Grubu tarafından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Tekniker Ramazan Akçan Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan, katılımcılara bilgi verdi.

TKDK'nin 14 Ocak'ta 40 milyon avroluk bütçe ile 11. çağrı ilanına çıktığını belirten Turan, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar, et tavukçuluğu, yumurta tavukçuluğu, süt, et, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörleriyle ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımları anlattı.

Toplantıya Kaymakam Ömer Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergin Taş, Kavak Yerel Eylem Grubu Müdürü Ebru Akman, Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Kayhan ile muhtarlar ve çiftçiler katıldı.