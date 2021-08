Samsun'dan kısa kısa

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin Havza ilçesinde incelemelerde bulundu.

Gültekin ve DOKAP Başkan Yardımcısı Şeref Demir, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti.

DOKAP olarak bölgenin kalkınması için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Gültekin, kuruluş amaçları doğrultusunda kentin gelişimine katkı sağlamak için çaba gösterdiklerini belirtti.

İlçenin ekonomik anlamda kalkınması için gereken her türlü girişimi yaptıklarını belirten Özdemir ise, "DOKAP'ın katkıları ile şuan ilçemizde canlı hayvan pazarı modernizasyon çalışmalarımız devam etmekte. Projelerimiz tamamlandığı zaman DOKAP'a müracaatlarımızı yapacağız. DOKAP Başkanımız Sayın Hakan Gültekin'in şahsında tüm DOKAP çalışanlarına ülkemiz ve bölgemiz adına yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gültekin ve Demir daha sonra, Belediye Başkanı Özdemir ile birlikte Havza Buğday Pazarı ve DOKAP'ın katkılarıyla devam eden Havza Canlı Hayvan Pazarı modernizasyon çalışmalarını inceledi.

AK Parti Samsun Milletvekili Demircan'ın Havza ziyareti

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Samsun'un Havza ilçesine geldi.

İlk olarak AK Parti Havza İlçe Başkanlığını ziyaret eden Demircan, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Başkanı Kadir Kayan ve partililerle bir araya geldi.

Türkiye'nin her geçen yıl daha da güçlenerek yoluna devam ettiğini belirten Demircan, "Bu yükselişin önüne geçmek için bize her cepheden saldırıyorlar. Bu saldırılara karşı her zaman hazırlıklı olmamız ve kurulan oyunları boşa çıkarmamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerini esirgemeyen halkımızın sağduyusu ile bu oyunları hep bozduk, bundan sonra da bozacağız. Havza bizim için önemli bir ilçe ve her zaman desteğimizi sunacağız. diye konuştu.

Havza Belediye Başkanı Özdemir ise yeni projelerle Havza'ya kaliteli bir yaşam sağlamak için çalıştıklarını bildirerek, "2023 hedeflerimize ulaşmak için partimizin her kademesi ile sahadayız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda sahada olamaya devam edeceğiz." dedi.

Demircan ve beraberindekiler, Kevser Cami önünde açılan aşı standını, Termal Fizik Tedavi Hastanesini, Havza Devlet Hastanesini ve Havza İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Vatandaşlara aşı ve maske uyarısında bulunan Demircan, "Salgının olumsuz etkilerinden kurtulmak için elimizdeki silahları kullanalım. Bu silahlardan biri aşı ve mutlaka aşı olalım. Vakaların çoğunluğu aşı olmayanlar. Diğer silah ise maske. Kısıtlamaların tekrar hayatımıza girmemesi için dikkatli ve duyarlı olalım." ifadelerini kullandı.

