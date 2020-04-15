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İbrahim Engin, Kavak, Güncel

Samsun'dan kısa kısa

Kavak'ta koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında iş yerleri kapatılan esnafa yönelik toplantı düzenlendi.

15.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:46
Samsun'dan kısa kısa

Kavak'ta koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında iş yerleri kapatılan esnafa yönelik toplantı düzenlendi.

Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ın başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya erkek ve bayan kuaför salonu işleten esnaf katıldı.

Toplantıda iş yerleri geçici olarak kapatılanların durum değerlendirmesi ve maddi destek konuları görüşüldü.

Hijyen ve sosyal mesafe kurallarının da dikkate alındığı toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.

Toplantıda İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Recep Güney de bulundu.

Kavak'ta Din Görevliler Sosyal Dayanışma Ruhu Kampanyası

Kavak Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kavak Şubesi iş birliğinde sosyal dayanışma ruhunun ön plana çıkartılması amacıyla kampanya başlatıldı.

Müftülük görevlisi İlhan Özkan, kampanya kapsamda ilçede din görevlilerinin katkılarıyla hazırlanan 50 gıda kolisinin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığını söyledi.

Aynı zamanda özellikle öğrencilerin boş zamanlarını kitap okuyarak geçirmeleri amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından olan Diyanet Çocuk Dergisi, Diyanet Aile Dergisi ile dini konuları içeren kitap da hediye ettiklerini anlatan Özkan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla toplu destek verme kararı aldı. Müftülük görevlileri olarak koronavirüs salgınından dolayı meydana gelen bu sıkıntılı süreç sona erinceye kadar maaşlarımızın bir kısmını paylaşarak ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacağız." dedi.

Kaynak: AA

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