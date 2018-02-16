Samsun'dan Kısa Kısa

Kavak Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, atla gezdirildi.

Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Murat Toraman, okul öncesi çağındaki çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla proje yürütüldüğünü söyledi.



Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Atlı Spor Binicilik Tesisleri'nden iki atın okullarına getirildiğini belirten Toraman, "Eğitmenler atların tanıtımını yaparak, önce çocukların korku ve heyecanlarını yenmelerini sağladı. Daha sonra atlara dokunmalarını, sevmelerini sağladılar. Ardından at üzerinde kısa da olsa gezinti yapan çocuklar, atla tanışmanın mutluluğunu yaşadı." dedi.



Atlı Spor Binicilik Tesisleri eğitmenlerinden Bilal Metin de projenin çocukların hayvan sevgisi kazanması bakımından faydalı olduğunu söyledi.

Öğrenciler Mehmetçik için dua etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerin başarısı için Kavak İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Kur'an okudu, dua etti.

Terör örgütlerine karşı mücadele veren Mehmetçikler için Fetih suresi okuyan öğrenciler, Türk askerinin başarısı için de dua etti.

Okul müdürü Zekeriya Ersoy, cuma namazından sonra okul kütüphanesinde Fetih suresini okuyup dua ettiklerini, Türk askerine manevi destek olmak istediklerini söyledi.