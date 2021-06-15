Samsun'dan Diyarbakır'a Kardeş Eli

'Kardeş Şehir' uygulamaları kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram başkanlığındaki heyet çeşitli ziyaret ve inceleme programlarına katılmak üzere Diyarbakır'a gitti.

'Kardeş Şehir' uygulamaları kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram başkanlığındaki heyet çeşitli ziyaret ve inceleme programlarına katılmak üzere Diyarbakır'a gitti. Genel Sekreter Bayram ve beraberindeki heyet Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve Diyarbakır Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaoğlu'na ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında kentin Hani ve Çermik ilçelerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ardından heyet Hani ve Çermik ilçelerine giderek buradaki ilçe belediye başkanları ve ekipleri ile birlikte kamu kurumlarının yetkilileriyle görüşerek yapılması planlanan çalışmalarla ilgili incelemeler yaptı. Genel Sekreter İlhan Bayram'a, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Ekrem Şahin, Yol Yapım Onarım Şube Müdürü Ahmet Bayır eşlik etti.

Kaynak: Habermetre