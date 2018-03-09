Samsun'daki Trafik Kazası

Samsun'daki trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kişinin cenazesi, Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

Tekkeköy ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde 5 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden Hüseyin Çalışkan için Hasbahçe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Çarşambaspor Taraftarlar Derneği tribün liderlerinden Emrah Çalışkan'ın babası, Çarşamba Kahveciler ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Çalışkan'ın ağabeyi olan Hüseyin Çalışkan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Cenazeye Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Turan Bilgili, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Eyüp Güler, Çarşambaspor Kulübü Başkanı İbrahim Gündüzoğlu ile Çarşambaspor taraftarları ve vatandaşlar katıldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta geçen hafta sonu Ladik Belediyespor ile Çarşambaspor arasında yapılacak maçı izlemek üzere yola çıkan Çalışkan, içinde bulunduğu otomobilin Tekkeköy ilçesinde bir başka araçla çarpışması sonucu ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.