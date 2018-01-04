Samsun'daki Silahlı Kavga

Samsun'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada beş kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.



İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bir kafenin sahibi ile kafede bulunan dört kişiyi tabancayla ateş ederek yaralayan Muhammet Sözen (37), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Öte yandan silahlı kavga ve kafedeki kişilerin vurulma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.



Görüntülerde, kafe önünde iş yeri sahibi Hüseyin Türk ile Muhammet Sözen arasındaki kavga, ardından şüphelinin tabancayla ateş açması ve Türk'ün yaralanıp yere düşmesi yer alıyor.



Olay



Samsun'da 2 Ocak'ta, Muhammed Sözen ile kafe sahibi Hüseyin Türk arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla ateş eden Sözen, Türk ile kafede bulunan dört kişiyi yaralamıştı.