(DRONE) Ambarköy Açık Hava Müzesi kar yağışıyla beyaza büründü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesinde ahşap ev, okul, ambar ve caminin bulunduğu "Ambarköy Açık Hava Müzesi" kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Ladik'te bir süredir etkili olan kar yağışı, Ambarköy Açık Hava Müzesi'nde de güzel görüntüler ortaya çıkardı.

İlçedeki ahşap mimari kültürü yansıtan Ambarköy'deki ahşap ev, okul, ambarlar ve cami, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.

Samsun-Amasya-Tokat kara yolunun kenarında bulunan müzeyi ziyaret edenler fotoğraf çekip Ambarköy'ün güzelliğini ölümsüzleştirdi.

Ziyaretçilerden Fikret Örnek, AA muhabirine, Osmanlı ve Selçuklu mimarisiyle yapılan ahşap yapıların kar ile kartpostallık görüntü oluşturduğunu belirterek "Kar yağışının durması ve havanın güzel olması nedeniyle ambar ve diğer ahşap yapıları çocuklarıma göstermek istedim. Ahşap yapıların güzelliğine karın yapılar üzerindeki görüntüsü ayrı bir güzellik katmış. Her ikisini aynı anda görme fırsatı bulduk." ifadesini kullandı.