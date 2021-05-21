Samsun'daki 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kameraya böyle yansıdı

Samsun'daki 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kameraya böyle yansıdı Samsun'da 2 kişinin öldüğü 1 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi üzerinde bir işyerinin önünde önceki...

Samsun'daki 2 kişinin öldüğü silahlı kavga kameraya böyle yansıdı

SAMSUN - Samsun'da 2 kişinin öldüğü 1 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi üzerinde bir işyerinin önünde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Yüksel ve Şakir Sarıoğlu arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Yüksel ve Şakir Sarıoğlu silahla birbirlerine ateş açtı. Olayda Murat Yüksel ve Şakir Sarıoğlu ile oğlu Selim Serhat Sarıoğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Selim Serhat Sarıoğlu yapılan müdahale rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan Şakir Sarıoğlu ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne Murat Yüksel ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Murat Yüksel yapılan müdahalelere rağmen Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti. Silahlı kavganın ise güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay