Samsun'da yüksek kesimler kara teslim
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Samsun'da yüksek kesimler kara teslim

İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN UYSAL - Haberler | Güncel

Samsun'da yüksek kesimler kara teslim Kar kalınlığı kayak merkezinde 60 santime ulaştı Samsun'un yüksek kesimlerinde üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 30 santimi aştığı, Akdağ Kayak Merkezi'nde ise 60 santime ulaştığı bildirildi.

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Samsun'da yüksek kesimler kara teslim

Kar kalınlığı kayak merkezinde 60 santime ulaştı

SAMSUN - Samsun'un yüksek kesimlerinde üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 30 santimi aştığı, Akdağ Kayak Merkezi'nde ise 60 santime ulaştığı bildirildi.

Yüksek kesimlerde kar şiddetini arttırırken kırsal mahalleler beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 30 santimi aştığı bölgede bazı kırsal mahalle yolları ulaşıma kapandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, dün sabah 17 ilçede 144 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmalar sonucunda akşam itibarıyla bütün yollar ulaşıma açıldı. Ekipler 17 ilçede teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Akdağ Kayak Merkezinde ise kar kalınlığının 60 santimi aştığı öğrenildi. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü kar yağışının iç kesimlerde pazar gününe kadar devam edeceğini belirtti.

Kavak ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi'nde kar kalınlığının 20 santim olduğunu belirten Mehmet Ali Yılmaz, "Yukarılarda kar yağışı biraz daha fazla. 20 santim kar kalınlığı var. Yollar kapandı, buraya kadar traktörle geldik. 15 gün arayla ikinci kar yağışı oluyor. Kar yağışına en çok çocuklar seviniyor" dedi.

Kar yağışından şikayetçi olmadıklarını söyleyen Veteriner Hekim Abdullah Sülek, "Kar yağışı 3 gündür yoğun bir şekilde devam ediyor. Köylerde kar oluyordu ama bu bölgelere çok fazla yağmıyordu. İkinci kar yağışı bu. Memnunuz, şikayetçi değiliz. Az önce gittiğim köyde yol kapanmak üzere ama yolların geneli açık" diye konuştu.

Samsun'da yüksek kesimler kara teslim
Samsun'da yüksek kesimler kara teslim
Samsun'da yüksek kesimler kara teslim
Samsun'da yüksek kesimler kara teslim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN UYSAL

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