Samsun'da yıldırım ahıra düştü: 4 büyükbaş hayvan telef oldu
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Samsun'da yıldırım ahıra düştü: 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Samsun'da yıldırım düşen ahırda bulunan 4 adet büyükbaş hayvan telef oldu.

Samsun'da yıldırım ahıra düştü: 4 büyükbaş hayvan telef oldu
14.06.2020 21:41 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:06

Samsun'da yıldırım düşen ahırda bulunan 4 adet büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Gürgendağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağışla birlikte gök gürlemesi sonucu Salih Bayraktar'a ait ahıra yıldırım düştü. Ahırda bulunan 4 adet büyükbaş hayvan telef oldu. Gürgendağı Muhtarı Mehmet Yılmaz, yıldırımın düştüğü ahırda bulunan 4 hayvanın telef olduğunu belirterek, "Mahallemiz sakinlerinden Salih Bayraktar kurbanda satmak için satın aldığı hayvanlar telef oldu. Çok üzgünüz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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