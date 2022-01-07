SAMSUN'DA YAZLIK EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI - Haberler
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SAMSUN'DA YAZLIK EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da, 25 yazlık evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

SAMSUN'da, 25 yazlık evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Atakum ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Çakırlar Yalı, İncesu ve Yeşilyut mahallerindeki 25 yazlık evden hırsızlık yapıldığı ihbarları aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrası evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen Ümit Aydın, Alihan Güler, Semih Akar, Murat Kabakulak ve Kayhan Çakmak'ı yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada 3 kurusıkı tabanca, bir miktar metanfetamin ve uyuşturucu madde, yazlık evlerden çaldıkları beyaz ve elektronik eşya, kesici ve delici ev aletleri, televizyon, çim biçme makinesi, kaynak makinesi ele geçirdi. Alınan malzemeler ekipler tarafından sahiplerine teslim edildi.Emniyet ve jandarmada sorgulamaları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 5 kişi, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

SAMSUN'DA YAZLIK EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

SAMSUN'DA YAZLIK EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

SAMSUN'DA YAZLIK EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

SAMSUN'DA YAZLIK EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

SAMSUN'DA YAZLIK EVLERDEN HIRSIZLIK YAPAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

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