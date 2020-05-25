Samsun'da traktör şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Samsun'da traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandıKaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Küme Evleri mevkisinde dün akşam meydana geldi.
25.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:36
Samsun'da traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Küme Evleri mevkisinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabit Oşar idaresindeki traktör şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Sabit Oşar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA