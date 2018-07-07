Samsun'da trafik kazası: 7 yaralı

SAMSUN - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Atakum ilçesi Yalı Mahallesi Samsun-Sinop yolu Menderes Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine giden 55 BBN 53 plakalı otomobille, Menderes Caddesi'nden çıkan 55 VB 927 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk dört kişi yaralandı.

Yaralılardan olay yerine gelen ambulansla; İbrahim Yalvaç, Kadriye Yalvaç, Alperen Yalvaç, Elif Yalvaç, Zümra Yalvaç ve Hüseyin Çağlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralı Kemal Ay ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kavşakta trafik lambası olmadığı için çok sık kaza olduğunu belirten mahalle sakinleri, buraya trafik lambası takılmasını istedi. Kavşakta sık sık kaza olduğunu belirten mahalle sakini Hüseyin Günaydın, "Trafik lambası için müracaat ettik ama yapılmadı. Her hafta burada kaza oluyor. Buraya trafik lambası istiyoruz" dedi.