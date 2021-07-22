Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
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Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 75. kilometresi Miliç mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Özcan idaresindeki 52 AAF 428 plakalı hafif ticari araç ile Enes Uzun yönetimindeki 55 KE 552 plakalı panelvan kamyonet aynı istikamete seyir ederken her iki araç da direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp devrildiler. Kaza sonucu araç sürücüsü Enes Uzun ile Ecenur Soylu, Kübra Kaya, Ebru Soylu, Emre Kaya ve Salih Köroğlu yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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