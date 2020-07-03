Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 21. kilometresi Hacıömerli mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer Kırca idaresindeki 41 VT 594 plakalı otomobil kavşakta Muhammet Sağlam yönetimindeki 55 ABZ 04 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Muhammet Sağlam ile Merve Kırca, Melek Kırca ve Şehri Sağlam yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA