Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolu 4. kilometresi Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Yılmaz idaresindeki 28 RH 170 plakalı kapalı kasa kamyonet, Süleyman Dal yönetimindeki 55 KG 436 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Kazada, Halil Topcu (69), Havva Yılmaz (63) ve Rahime Topcu (81) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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