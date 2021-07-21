Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
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Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun Ordu karayolu Gelemen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Kara idaresindeki 34 CPS 536 plakalı otomobil ile Burak Çınar yönetimindeki 52 EE 228 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Ayça Nur Kara (3) ve Azra Nur Kara (7) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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