Samsun'da Tarla Kavgası: 4 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde tarla meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişi silahla yaralandı.

Bafra ilçesine bağlı Sarıköy Mahallesi'nde tarla meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu. Tarlayı sürme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 4 şüpheli silahla yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda jandarma sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA