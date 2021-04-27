Samsun sokakları 'tam kapanma' öncesi kalabalık

SAĞLIK Bakanlığı'nın illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasında 5 hafta ilk sırada yer alıp, son haftalarda iyileşme gösteren Samsun'da denetimler sürüyor.

SAĞLIK Bakanlığı'nın illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasında 5 hafta ilk sırada yer alıp, son haftalarda iyileşme gösteren Samsun'da denetimler sürüyor. Yüzde 19,84'lük düşüşün yaşandığı kentte, tam kapanma öncesi sokaklardaki yoğunluk dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında, 17-23 Nisan'da Türkiye'de vaka sayısı azalan kentler arasında Samsun yer aldı. Vaka sayısı haritasında 5 hafta üst üste ilk sırada yer alan, kısıtlama ve beraberindeki tedbirlerin olumlu sonuç vermesiyle vaka sayılarının düşüşe geçtiği kentte ekipler, denetimlerini sürdürüyor. Yüzde 19,84'lük düşüşle vaka oranının 481,90'a gerilediği kentte, ülke genelinde başlayacak tam kapanma öncesi alışverişe çıkanlar, cadde ve çarşılarda yoğunluk oluşturdu. Şehrin kalabalık caddelerinde olanlar, maske kullanımına özen gösterirken, sosyal mesafeye ise yer yer uymadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN