Samsun'da su kayağı sezonu açıldı
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Samsun'da su kayağı sezonu açıldı

Samsun'da su kayağı sezonu açıldı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Türkiye'nin deniz üzerindeki ilk ve tek Su Kayağı Merkezi (SUKAY) sezonu açtı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Türkiye'nin deniz üzerindeki ilk ve tek Su Kayağı Merkezi (SUKAY) sezonu açtı.

Kentte 16'sı lisanslı 25 sporcusu bulunan SUKAY'da sporcuların sezon açılışına özel yaptığı gösteri ile sezon açılışını yapan tesis Canik ilçesindeki Belediyeevleri sahil kısmında bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, normalleşme süreci ile birlikte tüm bakımları yapılan tesis özellikle deniz, kum ve güneş üçlemesinden sıkılan ve eğlenmek için alternatif arayan tatilcilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Merkezde su kayağı yapmak isteyenlere eğitim verilirken merkezin yanında bulunan Su Ada'da yüzme havuzu, aqua park ve su aktiviteleri de bulunuyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen SUKAY Tesis Müdürü Erdal Yavuz, adrenalin tutuklunu bütün vatandaşların kısa bir eğitim sonrası bu sporu yapabileceklerini dile getirdi.

Yavuz, su kayağı takımlarının antrenmanlara başladığını belirterek, "Bu spor Türkiye'de çok sevilen su sporlarının içinde. Tesisimiz de kablolu su kayağı olarak sayılı yerlerden birisi. Ayrıca deniz üzerine kurulu ilk ve tek tesis. Burası halka açık bir yer. Yüzme bilen ve sağlık problemi olmayan herkes buraya gelebiliyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen misafirlerimize su kayağı eğitimi vererek, su kayağı yapmalarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su Kayağı takımlarının Türkiye şampiyonu bir takım olduğunu da vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Bireysel derecelerimiz var. Şu anda sporcularımız hem sezon açılışına özel bir gösteri yaptılar hem de antrenmanlarına başladılar. Her şey güzel gidiyor. Şu anda 25 öğrencimiz var. Bunların 16'sı lisanslı sporcumuz. Biz buraya herkesi davet ediyoruz. Tüm Karadeniz'in bu merkezi görmesi gerek. Büyükşehir Belediyesi olarak bu hizmeti halkımıza en güzel şekilde sunmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz."

Samsun'da su kayağı sezonu açıldı
Samsun'da su kayağı sezonu açıldı
Samsun'da su kayağı sezonu açıldı
Samsun'da su kayağı sezonu açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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