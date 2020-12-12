Samsun'da sokaklar boş kaldı
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Samsun'da sokaklar boş kaldı

12.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:16
Samsun'da sokaklar boş kaldı

SAMSUN'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

SAMSUN'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis, kısıtlamalara uymayan vatandaşlara ceza yazdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı. Cadde ve sokaklar ile meydanlar sessizliğe bürünürken, ana güzergahlarda polis ve jandarma ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu.

Ekipler, araçları durdurup, sürücüler ile yolcuların izin belgelerini kontrol etti.

Kısıtlamaya uymayanlara ceza uygulandı.


Samsun'da sokaklar boş kaldı
Samsun'da sokaklar boş kaldı
Samsun'da sokaklar boş kaldı
Samsun'da sokaklar boş kaldı
Samsun'da sokaklar boş kaldı
Samsun'da sokaklar boş kaldı
Samsun'da sokaklar boş kaldı
Samsun'da sokaklar boş kaldı
Samsun'da sokaklar boş kaldı
Samsun'da sokaklar boş kaldı
Samsun'da sokaklar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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