Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İlkadım ilçesi Eskişehir Sokak'tan aracı ile geçen Mustafa Yağbasan (38), bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafın silahlı saldırıya uğradı.

Kafasına 3 kurşun isabet eden Yağbasan, olay yerinde hayatını kaybetti, şüpheli ya da şüpheliler kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olay yerinde yaptıkları inceleme çok sayıda mermi kovanı buldu, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.