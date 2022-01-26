Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Samsun'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İlkadım ilçesi Eskişehir Sokak'tan aracı ile geçen Mustafa Yağbasan (38), bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafın silahlı saldırıya uğradı.

Kafasına 3 kurşun isabet eden Yağbasan, olay yerinde hayatını kaybetti, şüpheli ya da şüpheliler kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olay yerinde yaptıkları inceleme çok sayıda mermi kovanı buldu, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / İlyas Gün - Son Dakika Haberleri

Eskişehir, Yağbasan, İlkadım, Samsun, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title