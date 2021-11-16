Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel
TUTUKLANDISamsun'un İlkadım ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1'i ağır 2 kişinin de yaralandığı olayda, gözaltına alınan Soner Karaman (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İLKADIM, SAMSUN (DHA) - TUTUKLANDI
Samsun'un İlkadım ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1'i ağır 2 kişinin de yaralandığı olayda, gözaltına alınan Soner Karaman (22), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Son Dakika Haberleri
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