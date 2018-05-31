Samsun'da Şehit Aileleri ve Gaziler İftar Buluştu

Samsun'da şehit aileleri ve gaziler, İl Emniyet Müdürlüğünün iftarında bir araya geldi.



İl Emniyet Müdürlüğü, kentteki bir otelde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, iftarda yaptığı konuşmada, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'a iftar dolayısıyla kendisini şehit aileleri ve gazilerle buluşturduğu için teşekkür etti.

Acıların paylaştıkça azaldığını, sevinçlerin ise paylaştıkça çoğaldığını belirten Kaymak, "Acımız bir, bir araya geleceğiz. Allah'a şükür, şehitlerimiz bizler için bu memleketin birlik beraberliği, namusumuz, şerefimiz, ezanımız, Kur'anımız için canlarını toprağa verdiler. İnancımıza göre onlar ölmediler, onlar aramızdalar. Onun için biz devlet yöneticileri olsun, siz aileler olsun, şehitlerimizi unutamayız." dedi.

İl Emniyet Müdürü Yavuz ise her yıl ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da birlikte olduklarını için mutlu olduklarını ifade etti.

Dökülen kanların son damlasına kadar geri alındığına dikkati çeken Yavuz, "Silahlı kuvvetlerimiz, jandarma kuvvetlerimiz, emniyet teşkilatımız olsun, bu şer odaklarının adı ne olursa olsun bulduğu her yerde kafasını eziyor. Allah nasip ettiği müddetçe ezmeye devam edeceğiz." dedi.

Yavuz, şehit aileleri ve gazilerle sadece ramazan ve bayramlarda bir araya gelmediklerini de belirterek, Türkiye'de ilk ve tek uygulama olarak her ayın son cumartesi günü şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelip şehit olan meslektaşları için mevlit okuttuklarını hatırlattı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim de misafirleri selamladı.

İftar programına, protokol üyeleri, daire müdürleri, şehit ve gazi derneklerinin başkanları ve üyeleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.