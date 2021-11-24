SAMSUN (İHA) - Samsun'da sağanak

SAMSUN - Samsunlular güne yağmurlu hava ile başladı. Hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düştü.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava tahminine göre yağış gün boyu etkili olacak. Perşembe ve Cuma günleri ayrılacak yağışın hafta sonu tekrar geri dönmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi dün yaptığı açıklamada bugün için Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2) yağışları haber vermişti. Cumartesi, Pazar ve gelecek hafta Pazartesi günleri zaman zaman aralıklarla ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde kar yağışının da olabileceği belirtildi. Cumartesi, Pazar ve gelecek hafta Pazartesi günleri 800 ile 1000 metre üzeri rakamlarda kar yağışı tahmin ediliyor.