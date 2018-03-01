Samsun'da Polislerden Kan Bağışı

Türk Kızılayı Samsun şubesi tarafından düzenlenen organizasyonda İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, kan bağışında bulundu.

Müdürlük hizmet binası içerisinde kurulan alanda düzenlenen organizasyonda konuşan Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, "Türk Kızılayı'nın kan hizmetleri faaliyetleri kapsamında sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların kan ihtiyaçlarının karşılanması için bugün Samsun Emniyet Müdürlüğümüz ve tüm emniyet personelimiz büyük bir duyarlılık gösterdi. Burada personellerden alınacak kan bağışları sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların kan ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olacak." dedi.

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ise Türk Kızılayı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına emniyet olarak destek verdiklerini söyledi.

Kan bağışında bulunan emniyet mensuplarına teşekkür eden Yavuz, "Polis teşkilatı olarak yurdumuzun savunmasında nasıl canımızı feda etmekten çekinmiyorsak milletimizin sağlığı için de Kızılay ile iş birliği içerisinde olarak kan vermeye hazırız.

Bugün de Kızılay'a kan bağışında bulunmak için arkadaşlarımla birlikte buradayız. Bu kapsamda Afrin bölgesinde görev yapan tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza, jandarma ve polis teşkilatımıza Allah'tan kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından polisler, kan bağışında bulundu.