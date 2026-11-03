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Yavuzyılmaz'dan BYD iddiası: 615 milyon dolar vergi kaybı! Fabrika askıda, 59 bin araç satıldı

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Yavuzyılmaz'dan BYD iddiası: 615 milyon dolar vergi kaybı! Fabrika askıda, 59 bin araç satıldı
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YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çinli otomotiv devi BYD'ye sağlanan vergi muafiyetleri nedeniyle kamunun 615 milyon doları, güncel kurla yaklaşık 30 milyar lirayı aşan bir kayba uğradığını iddia etti. Yavuzyılmaz, 1 milyar dolarlık yatırım taahhüdü veren BYD'nin Manisa fabrikasını askıya aldığını, bu süreçte Türkiye'de 59 bin 168 araç sattığını öne sürerek Bakan Kacır ve Bakan Bolat'a çağrıda bulundu.

  • YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, BYD'ye sağlanan vergi muafiyetleri nedeniyle kamunun 615 milyon doların üzerinde (yaklaşık 30 milyar lira) kayba uğradığını iddia etti.
  • BYD, Temmuz 2024'te imzalanan 1 milyar dolarlık yatırım anlaşmasına rağmen Manisa'daki fabrika projesini takvim bulunmadığı gerekçesiyle askıya aldı.
  • Yavuzyılmaz, BYD'nin yatırımı askıya aldığı süreçte Türkiye'de 59.168 adet araç sattığını belirterek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a teşviklerin iptali ve vergilerin tahsili çağrısında bulundu.
(ANKARA)

- YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çinli otomotiv üreticisi BYD'ye sağlanan vergi muafiyetleri nedeniyle kamunun 615 milyon doların üzerinde kayba uğradığını iddia etti. BYD'nin Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulunmasına rağmen Manisa'daki fabrika projesini askıya aldığını belirten Yavuzyılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a çağrıda bulundu.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BYD'ye sağlanan yatırım teşviklerini ve vergi muafiyetlerini gündeme taşıdı. Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

TARİH TARİH ANLATTI

"AKP'nin, Çinli otomotiv devi BYD'ye 615 milyon dolar vergi kıyağı yaptığını tespit ettik! Peki nasıl? 5 Temmuz 2024'te; Ticaret Bakanlığı, BYD'ye yapacağı kıyaklara giden yolun taşlarını döşemeye başlıyor. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan ithalatı ek gümrük vergilerinden muaf tutuyor. Üç gün sonra 8 Temmuz 2024'te; BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, 1 milyar dolarlık yatırım taahhüdü üzerinden bir "yatırım anlaşması" imzalanıyor. Ancak süreç boyunca: BYD ile imzalanan yatırım anlaşmasının detayları kamuoyundan gizleniyor.

BYD'ye verilen teşvik belgesi adeta bir sır gibi saklanıyor! 10 Haziran 2026'da; BYD, Türkiye'de yapmayı taahhüt ettiği Manisa yatırımı için takvim bulunmadığını ve projeyi askıya aldığını açıklıyor. Peki BYD, yatırım anlaşmanın imzalandığı Temmuz 2024'ten, yatırımı askıya aldığı Haziran 2026'ya kadar ne yaptı? İmtiyazlı şekilde, devasa vergi indirimi avantajlarıyla Türkiye'de tam 59.168 adet araç sattı! AKP eliyle, otomotiv sektöründeki adil rekabet ortamı paramparça edildi!

30 MİLYAR LİRALIK HESAP

Sonuç: Vergi kaybı tutarı 615 milyon dolar! Güncel kurla yaklaşık 30 milyar lira! Nasıl hesapladım? Ticaret Bakanlığı'nın BYD'ye sağladığı vergisiz ithalat hakkı kapsamında; Araç başı gümrük öncesi fiyat ortalama 11.500 dolar alındığında; Gümrük vergisi, ek vergi muafiyeti ve bu muafiyetlerin ÖTV ile KDV matrahlarına zincirleme etkisi hesaplandığında toplam vergi kaybı 615 milyon doları aşıyor. Buradan acil çağrıda bulunuyorum! 

İKİ BAKANA ÇAĞRI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a: ya BYD'nin taahhüt ettiği fabrikayı derhal kurdurun ya da teşvik belgesini iptal edip sağlanan tüm destekleri derhal geri alın! Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a: Çin menşeili araç vergilerinden BYD'yi muaf tutan düzenlemeleri hemen yürürlükten kaldırın. Zamanaşımı süresi dolmadan, devletin ve vatandaşın hakkı olan 615 milyon doları faiziyle birlikte BYD'den tahsil edin!"

Kaynak: ANKA
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