Samsun'da otomobil dükkana girdi: 4 yaralı
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Samsun'da otomobil dükkana girdi: 4 yaralı

14.10.2020 16:41 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:45
Samsun'da otomobil dükkana girdi: 4 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin bir dükkana girmesi sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin bir dükkana girmesi sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Murat Yiğit idaresindeki 55 AAF 077 plakalı otomobil, Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kavşağında yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra mobilya mağazasına girerek durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Recep Akkuş'un yanı sıra iş yerinde bulunan Hüseyin ve İbrahim Tenha yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İbrahim Tenha'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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