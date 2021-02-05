Samsun'da otomobil direğe çarptı: 2 yaralı
05.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:46
Samsun'un İlkadım ilçesinde direğe çarpan otomobildeki dede ile torunu yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde direğe çarpan otomobildeki dede ile torunu yaralandı.
Recep Yaman'ın (73) kullandığı 55 EH 507 plakalı otomobil, Korhan Ekiz Bulvarı'nda aydınlatma direğine çarptı.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücü ile torunu Zümra Kazan (6), sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Yaman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek