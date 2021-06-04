Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı Samsun'da yoldan çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da yoldan çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Güngendağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aygün idaresindeki 34 PS 5255 plakalı otomobil, Surıyusuf Sapağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yolun sağındaki bariyere çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet Aygün ile Nadiye Aygün, 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

Eşinin boğazını neşterle kesip, ölmeme ihtimaline karşı başına poşet geçirmişti! Cinayeti reddeden cani kocaya müebbet hapis cezası
Eşinin boğazını neşterle kesip, ölmeme ihtimaline karşı başına poşet geçirmişti! Cinayeti reddeden cani kocaya müebbet hapis cezası
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu
Taksi bekleyen vatandaşı aracına aldı, ardından bariyerlere girdi
Taksi bekleyen vatandaşı aracına aldı, ardından bariyerlere girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mert Günok Ergin Ataman Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 18:58:32. #1.16#

title