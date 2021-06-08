Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı
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Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Toptepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih T. idaresindeki 54 ABH 349 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağında bulunan su kanalına düştü. Kanalda ilerleyip tekrar yola çıkan otomobil, sonra yolun solunda bulunan demir bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Fatih T. 112 ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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