Samsun'da minibüs uçuruma devrildi: 4 yaralı
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Samsun'da minibüs uçuruma devrildi: 4 yaralı

Samsun'da minibüs uçuruma devrildi: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Cemil Atasoy idaresindeki 55 RV 730 plakalı minibüs, Gülören Mahallesi mevkisinde yaklaşık 15 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Kazada yaralanan sürücü Ayvacık Devlet Hastanesi, Cemile, İlayda ve Güzide Atasoy ise Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'da minibüs uçuruma devrildi: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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