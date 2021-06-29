Samsun'da minibüs uçuruma devrildi: 4 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün uçuruma devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Cemil Atasoy idaresindeki 55 RV 730 plakalı minibüs, Gülören Mahallesi mevkisinde yaklaşık 15 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü Ayvacık Devlet Hastanesi, Cemile, İlayda ve Güzide Atasoy ise Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman