Samsun'da 'maske takın' diye uyaran polise bıçaklı saldırı Samsun'da sokakta maska katılması için uyaran polise bıçaklı saldırı düzenlendi.

Samsun'da sokakta maska katılması için uyaran polise bıçaklı saldırı düzenlendi. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Çitlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 20 Haziran'dan itibaren maske takma zorunluluğu getirildi. Bugün Samsun'un en işlek caddesinde polis ekipleri maske takmayanlara uyarıda bulunurken, anne-oğul oldukları öğrenilen 2 kişi ile polisler arasında gerginlik yaşandı. Polis memurları olay sırasında zor anlar yaşarken, annesiyle polise direnen gencin ise bıçak çekip polislere saldırdığı ileri sürüldü. Yoldan geçen bazı vatandaşlar da polislere yardım ederek olayların büyümesini önledi. Anne-oğul gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA