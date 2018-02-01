Samsun'da Lösemili ve Engelli Çocuklar Yararına Kermes

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği, lösemili ve engelli çocuklar yararına kermes düzenledi.

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği, kermes açmak için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı.

Yaklaşık 1 ay önce başlatılan kampanyaya, Türkiye genelinden kuru gıda, giyecek, el işlemeleri, mutfak eşyaları ve süs ürünleri gönderildi.

Toplanan ürünlerle Atakum ilçesindeki Yeşilyurt Alışveriş Merkezi'nde kermes açıldı.

Sosyal medya üzerinden kermes açılacağını duyan Samsunlular da evlerinde yaptıkları börek, poğaça, kek ve pastaları getirerek destek oldu.

Dernek Başkanı Burcu Keskin, AA muhabirine, lösemili çocukları tedavi ettirmek için ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak istediklerini söyledi.

Gönderilen yardımlarla açtıkları kermese, ilgi gösterildiğini dile getiren Keskin, "Türk halkı her zaman olduğu gibi yine çocuklarımıza gönderdikleri ürünlerle kucak açtı. Bu ürünlerin satışından elde edilecek gelir çocuklarımızın tedavi sürecinde kullanılacak." dedi.

Öte yandan kermesin 4 gün açık kalacağı öğrenildi.