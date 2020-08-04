Samsun'da Kur'an ve dini kitaplar çöpe atıldı
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Samsun'da Kur'an ve dini kitaplar çöpe atıldı

Samsun'da içinde Kur'an-ı Kerim'in de bulunduğu dini kitaplar çöp konteynerine atıldı.

Samsun'da Kur'an ve dini kitaplar çöpe atıldı
04.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 04.08.2020 20:52

Samsun'da içinde Kur'an-ı Kerim'in de bulunduğu dini kitaplar çöp konteynerine atıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark edince, kitapları belediyeye teslim etmek üzere çöpten topladı.

Samsun'un Terme ilçesinde bir çöp konteyneri etrafındaki atık kitaplar vatandaşların dikkatini çekti. Kitapları dikkatlice inceleyen vatandaşlar içinde Kur'an'ı Kerim ve çeşitli dini kitapların yer aldığını fark edince kitapları çöpten toplamaya başladı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çöpe atılan Kur'an, fıkıh, hadis, meal ve ilmihal gibi çeşitli dini kitapların yanı sıra temel sağlık eğitimine dair ciltlerde vatandaşlar tarafından toplandı. Durumu belediye ekiplerine bildiren vatandaşlar, dini kitapları yetkililere teslim ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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