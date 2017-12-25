Samsun'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

Samsun'un İlkadım ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finali yapıldı.





Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu'nun ev sahipliğinde düzenlenen yarışmaya, 28 finalist katıldı.



Vali Osman Kaymak, yarışmada yaptığı konuşmada, Kuran-ı Kerim'i güzel okumanın önemini anlattı.



İki grupta yapılan yarışmada, Çarşamba İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Tunahan Batdal ve Havza İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdurrahman Atıcı birinci oldu.



Yarışmayı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, okul müdürleri ve veliler de takip etti.



Finale kalan öğrencilere, çeşitli hediyeler verildi.