Samsun'da koronavirüs tedavisi gören savcı, yaşamını yitirdi

SAMSUN Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli cumhuriyet savcısı Ümit Demirci (50), Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SAMSUN Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli cumhuriyet savcısı Ümit Demirci (50), Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli olan cumhuriyet savcısı Demirci, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Canik ilçesinde bulunan özel hastanede tedaviye alınan Demirci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ümit Demirci'nin cenazesinin, memleketi Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN