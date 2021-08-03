Samsun'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Samsun'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde evinin bahçesinde bir köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde evinin bahçesinde bir köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Porsuk Mahallesi'nde üç gün önce arabasından inip evine gireceği sırada başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan 65 yaşındaki Mehmet Bölük'ü, komşuları kurtardı.

Saldırı sonucu ayak, kol, baldır, bilek ve parmaklarından yaralanan Bölük, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bölük'ün şikayeti üzerine, belediye ekiplerince yakalanarak barınağa götürülen köpeğin sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Bölük, AA muhabirine, köpeğin saldırısı ile büyük bir travma yaşadığını söyledi.

Köpeğin saldırısından komşusunun yardımı ile kurtulduğunu anlatan Bölük, "Köpekle 45 dakika mücadele ettim. Komşum eşi ile geldi fakat köpek onlara da saldırmak istedi. Bu sırada komşularım evin balkonuna geçtiler ve balkona benim de çıkabilmem için bana sandalye verdiler. Etrafta bulduğum tuğlaları köpeğe attım ve köpek ön tarafa geçti ve can havliyle sandalyeye çıkarak kendimi balkona attım. Ondan sonrasını zaten hatırlamıyorum kan kaybından bilincim kapanmış. Muhtar gelmiş, ambulans ve jandarma gelmiş gözlerimi Çarşamba Devlet Hastanesinde açtım." diye konuştu.

Samsun'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Samsun'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Samsun'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Samsun'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

Milyon takipçisi olan TikTok fenomeni Anthony Barajas, kız arkadaşıyla gittiği sinemada gözünden vurularak öldürüldü
Milyon takipçisi olan TikTok fenomeni Anthony Barajas, kız arkadaşıyla gittiği sinemada gözünden vurularak öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Jülide İskenderoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Prens William Çağatay Akman Burcu Biricik
Spor Ali Koç Ecem Güzel Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 11:32:52. #1.15#

title