Samsun'da kısıtlama sessizliği
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Samsun'da kısıtlama sessizliği

05.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:38
Samsun'da kısıtlama sessizliği

TÜRKİYE'de son iki haftada koronavirüs vakaları yüzde 100 artan 3 kentten biri olan Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

TÜRKİYE'de son iki haftada koronavirüs vakaları yüzde 100 artan 3 kentten biri olan Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı. Cadde, sokak ve meydanlar kısıtlama ile birlikte boş kalırken, ana güzergah noktalarında polis ve jandarma kontrol noktaları oluşturuldu. Ekipler buralarda araçları tek tek durdurup vatandaşların gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Ayrıca belediye ekipleri tarafından da kentte bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.Samsun, son iki hafta içinde Türkiye'de koronavirüs vakaları yüzde 100 artış gösteren 3 kentten biri olmuştu. 


Samsun'da kısıtlama sessizliği
Samsun'da kısıtlama sessizliği
Samsun'da kısıtlama sessizliği
Samsun'da kısıtlama sessizliği
Samsun'da kısıtlama sessizliği
Samsun'da kısıtlama sessizliği
Samsun'da kısıtlama sessizliği
Samsun'da kısıtlama sessizliği
Samsun'da kısıtlama sessizliği
Samsun'da kısıtlama sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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