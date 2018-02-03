Samsun'da Kayıp 2 İşçi Ölü Bulundu

Samsun'da 1 gündür kayıp olan 2 işçi, asansör boşluğunda ölü bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Necipbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boyacı ve su tesisatçısı oldukları öğrenilen Nurettin Oruç ve Yaşar Özdemir isimli 2 işçiden yaklaşık 1 gündür haber alamayan aileleri, polis merkezlerine müracaat ederek kayıp başvurusunda bulundu. 1 gündür haber alınamayan işçileri bulmak için çalışma başlatan ekipler, 2 işçinin cansız bedenine ulaştı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Çalıştıkları bir binanın su tesisatını yapmak için asansörle 4. kata çıkan işçiler, iddiaya göre asansör halatlarının kopması sonucu zemin kata çakıldı. İşçiler olay yerinde feci şekilde can verdi. Ekiplerin ailelere haber vermesi üzerine, olay yerine gelen ölen işçilerin yakınları sinir krizi geçirdi. Savcılık incelemelerinin ardından cesetler otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN