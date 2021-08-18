Samsun'da kayalıklardan denize düşen bir kişi hayatını kaybetti

Samsun'da kayalıklardan denize düşen bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Samsun'da kayalıklardan denize düşen bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Fener Plajı karşısındaki kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin kayalıklardan denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Gurup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polisler denizde yaptıkları aramada kayalıklardan düştüğü ileri sürülen 44 yaşındaki Mustafa Altuntaş'ı sudan karaya çıkardı. 112 ekipleri tarafından kontrol edilen Altuntaş'ın öldüğü tespit edildi. Mustafa Altuntaş'ın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Oyayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı