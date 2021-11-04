Samsun'da karısını öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde, eşi Mihrican Ekmenci'yi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Oğuz Kaan Ekmenci'nin akıl sağlığı raporu istendi.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın 2. celsesine tutuklu sanık Oğuz Kaan Ekmenci, Mihrican Ekmenci'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumundan sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için akıl sağlığı raporu istedi.

Duruşmada savunma yapan Mihrincan Ekmenci'nin avukatlarından Anıl Demir, "Önceki celselerde talep ettiğimiz kan analizi ile ilgili rapor aldırılmasını talep ediyoruz. Bu konuda karar verilmemiştir. Karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, eksikliklerin tamamlanması ile sanığın üzerine atılı suçun mahiyeti ve mevcut delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumunca hazırlanacak raporun beklenmesini, avukat Anıl Demir'in talebinin incelenmesini kararlaştırdı.

Duruşma, 25 Ocak 2022'ye ertelendi.

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan maktulün avukatlarından Esra Nur Saraçoğulları Özbey, "Diğer meslektaşlarımızın da talepleri doğrultusunda, olay anına ilişkin bazı eksiklikler var, bu eksikliklerinin giderilmesi için kan analizleri raporu alınacak. O raporlarla ilgili henüz bir gelişme yok. Sanık bu celseye katıldı. Herhangi bir konuşması veya beyanı olmadı. Sessizdi. Zaten suçu kabul etmiş durumda." dedi.

Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik yaptığı öğrenilen Mihrican Ekmenci (46) ile mühendis olan eşi Oğuz Kağan Ekmenci (51) arasında 14 Şubat'ta Ulugazi Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıkmış, tartışma sırasında boğazından bıçaklanan Mihrican E. hayatını kaybetmiş, zanlı tutuklanmıştı.

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